الدولية قائد القوات الأمريكية الأسبق: قيادة الأمم المتحدة ضرورية حتى بعد إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية

قال قائد سابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إن قيادة الأمم المتحدة ستكون ضرورية حتى بعد إعلان نهاية الحرب الكورية.

وأدلى "فنسنت بروكس"، الذي ترأس القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية من 2016 إلى 2018، بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال ندوة افتراضية استضافتها جمعية قدامى المحاربين في كوريا، للاحتفال بالذكرى 67 لتوقيع الهدنة التي أوقفت الحرب.

وقال "بروكس" إن البعض قد يعتقد أن إعلان نهاية الحرب سيكون بمثابة نهاية قيادة الأمم المتحدة، لكنه يعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة.

وقال إن إعلان السلام أو إنهاء الحرب رسميًّا لا يمكن أن يؤدي إلى إنهاء مفاجئ لعملية الأمم المتحدة، مضيفًا أن قيادة قوات الأمم المتحدة، كمنظمة متعددة الجنسيات، لها دور مهم تؤديه من حيث تهيئة الظروف للسلام.

وأضاف أنه في حين يمكن حل قيادة الأمم المتحدة في الوقت المناسب، فيجب اتخاذ القرار بعناية بالغة. مضيفًا أن القيادة يمكن أن تقدم المساعدة في الحد من التسلح والأنشطة الأخرى اللازمة لإحلال السلام.

