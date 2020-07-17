منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعًا طارئًا حول كوفيد-19 هذا الأسبوع

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من المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا للخبراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمراجعة وضع جائحة كورونا.وأعلن المدير العام للمنظمة "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" عن اجتماع لجنة الطوارئ المقرر عقده يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي من مقر المنظمة العالمية في سويسرا.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن يوم الخميس سيصادف ستة أشهر منذ أن أعلنت المنظمة أن تفشي الفيروس أصبح حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، وأن الوباء مستمر في التسارع.وسيقوم الاجتماع الطارئ الرابع حول كوفيد-19 بتقييم وضع الوباء، وستنقل اللجنة توصياتها إلى رئيس منظمة الصحة العالمية، الذي وصف حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية بأنها "الأكثر خطورة".ودعا المدير العام إلى الاجتماع الطارئ حيث تم تأكيد أكثر من 16 مليون حالة إصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 650 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في أواخر العام الماضي.