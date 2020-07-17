اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والمجري في سيول

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" أمس الاثنين محادثات مع نظيرها المجري "بيتر سيارتو" الذي يقوم حاليا بزيارة إلى كوريا الجنوبية، وتبادلت معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.كما بحثت معه إجراءات المتابعة لحادث غرق باخرة سياحية في نهر الدانوب بوسط العاصمة المجرية بودابيست الذي أسفر عن مصرع عدد من السياح الكوريين في أواخر مايو من عام 2018.وأشاد الوزيران بالجهود التي بذلها البلدان لتبادل الشخصيات الأساسية رغم جائحة فيروس كورونا، حيث بدأت الحكومة المجرية في السماح للكوريين بالدخول إلى أراضيها دون أي قيود منذ يوم الخامس عشر من يوليو الجاري.وأعربا عن ارتياحهما لزيادة حجم تبادل التجارة والاستثمار بين سيول وبودابيست، متفقين على بذل الجهود المشتركة حتى يستمر هذا الاتجاه.ويشار إلى أن كوريا الجنوبية قد استثمرت ما قيمته 1.9 مليار دولار في المجر حتى العام الماضي لتصبح أكثر دول العالم استثمارا في المجر.وأعرب الوزير المجري "سيارتو" عن أمله في أن تقوم الشركات الكورية بزيادة استثماراتها في بلاده.كما أعرب عن أمله في مشاركة أعضاء أسر ضحايا حادث غرق الباخرة السياحية في مراسم رفع الستار عن نصب تذكري للضحايا.بدورها، أعربت الوزيرة الكورية "كانغ" عن تقدير الحكومة الكورية لبناء نصب تذكاري لضحايا حادث غرق الباخرة الكوريين، مطالبة الحكومة المجرية بالاهتمام المستمر لتحديد المسؤولين عن الحادث.كما طالبت الجانب المجري بتأييد وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي"، والتي أعلنت عن ترشحها لمنصب أمين عام منظمة التجارة العالمية.