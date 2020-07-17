كوريا الجنوبية ترصد 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 حالة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14 ألفا و203 حالات.ومن بين حالات الإصابة الـ28 الجديدة، 5 حالات محلية المصدر، منها 3 حالات في سيول وحالة واحدة في كل من مدينة بوسان ومقاطعة كيونغ كي.أما الـ23 حالة الباقية فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، منها 7 حالات من قيرغيزستان، و4 حالات من الولايات المتحدة، وحالتان من كل من المكسيك والمغرب، وحالة واحدة من كل من أوزبكستان والفلبين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وبنغلادش والجزائر وإثيوبيا.وبلغ إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 13 ألفا و7 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 300 حالة وفاة حتى الآن.