دوائر العمال والشركات والحكومة توقع اتفاقية ثلاثية للتغلب على أزمة كورونا

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وقعت دوائر العمال والشركات والحكومة على اتفاقية ثلاثية خاصة بالتغلب على أزمة كورونا.وجاء توقيع هذه الاتفاقية في اجتماع للجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية عقد اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين"، وذلك بعد مرور 27 يوما على انتهاء اجتماع اللجنة السابق الذي عقد يوم الأول من يوليو الجاري ، دون توقيع الاتفاقية بسبب مقاطعة المجلس الكوري للنقابات.وأعرب الرئيس "مون" عن تقديره للجهات التي توصلت إلى توقيع الاتفاقية من خلال تقديم التنازلات، متعهدا بالتزام الحكومة بما تم التوصل إليه في الاتفاقية.وأضاف أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين العمالة على جميع العاملين، وتوسيع آفاق النظام الوطني لدعم التوظيف، وتطبيق نظام إعانات الحوادث والمرض.ودعا اللجنة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية إلى لعب دور ريادي في بناء مجتمع شامل لتتمكن البلاد من مواجهة التغيرات الاجتماعية والاقثصادية في عهد الاقتصاد الرقمي.وتنص الاتفاقية الموقعة على أن تبذل دوائر العمال والشركات جهودا مشتركة للاحتفاظ بالوظائف، وأن تقدم الحكومة دعما ماليا لتعويض الانخفاض في الأجور الناجم عن تقليل ساعات العمل.