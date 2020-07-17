الرئيس مون يتنبأ بانتعاش الاقتصاد الكوري في الربع الثالث

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن توقعاته المتفائلة للاقتصاد الكوري، قائلا إن البلاد ستتمكن من تحقيق انتعاش اقتصادي بدءا من الربع الثالث من هذا العام إذا بذلت الحكومة والقطاع الخاص جهودا مشتركة.جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الاثنين لكبار مساعديه ومستشاريه ، حيث أشار الرئيس "مون" إلى أن كوريا الجنوبية قد نجحت في تحقيق نتائج لا بأس بها في النمو الاقتصادي مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاتقصادي والتنمية التي سجلت تراجعا كبيرا في نموها الاقتصادي وسط الركود الاقتصادي العالمي.كما أشار الرئيس "مون" إلى أن الاستهلاك المحلي قد بدأ يشهد تعافيا منذ الربع الثاني من هذا العام ، وتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل أكثر في الربع الثالث.وأكد أن انخفاض الصادرات هو أكبر عائق أمام الانتعاش الاقتصادي، قائلا إنه من حسن الحظ أن وتيرة الانخفاض بدأت تتباطؤ منذ شهر يوليو.وأضاف الرئيس "مون" أنه من الصعب حل المشاكل التي تواجهها البلاد خلال فترة وجيزة، نتيجة للوتيرة البطيئة لانتعاش الاقتصاد العالمي، لكنه تعهد بتعزيز دعم الحكومة للشركات المصدرة.