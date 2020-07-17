الصين تخفف القيود المفروضة على إصدار تأشيرات للكوريين

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من المتوقع أن تفتح الصين بابها أمام الأجانب في أوائل شهر أغسطس القادم ، بعد أن فرضت حظرا على دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب جائحة فيروس كورونا.وصرح السفير الكوري لدى الصين "جانغ ها سونغ" أمس الاثنين بإنه اتفق مع الجانب الصيني على إصدار تأشيرات زيارة الصين للطلبة والعاملين الكوريين بالإضافة إلى الكوريين المقيمين في الصين الذين لديهم شهادات الإقامة السارية اعتبارا من أوائل أغسطس.وتعد كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تخفف الحكومة الصينية القيود على إصدار تأشيرات الدخول لمواطنيها.وقال اتحاد الجالية الكورية في بكين إن عدد الكوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات من الحكومة الصينية منذ اندلاع أزمة كورونا ، يتجاوز 70 ألف شخص.وتوقعت السفارة الكورية أن يتم إجراء مباحثات مع الحكومة الصينية حول إمكانية زيادة الرحلات الجوية بين البلدين التي انخفض عددها ليصل إلى 14 رحلة أسبوعيا بسبب جائحة كورونا، لأنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الرحلات الجوية نتيجة تخفيف القيود على إصدار تأشيرات للكوريين.