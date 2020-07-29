الشرطة تقر بوقوع أخطاء في قضية عودة المنشق الكوري الشمالي إلى الشمال

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اعترف كبير رجال الشرطة في كوريا الجنوبية بأن استجابة الشرطة في قضية هروب المنشق الكوري الشمالي إلى الشمال، الذي كان متهمًا بالعنف الجنسي، كانت غير كافية.وفي اجتماع برلماني أمس الثلاثاء، قامت نائب الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيونغ صوك" باستجواب المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية "كيم تشانغ ريونغ"، حيث أشار "لي" إلى تقاعس الشرطة بشأن الإخطارات التي تسلمتها التي تفيد نية المشتبه فيه للعودة إلى الشمال.وكشف "كيم" أن أحد معارف المشتبه فيه اتصل بالشرطة في 18 يوليو لإبلاغها بنية المنشق ليس فقط في الانتحار أو مغادرة كوريا الجنوبية، ولكن أيضًا لإيذاء الضحية التي اتُّهِم باغتصابها. وقال "كيم" إن ضابط الشرطة المكلَّف بالقضية كان أكثر تركيزًا على حماية الضحية.وقال المفوض العام للشرطة إنه بينما تم اتخاذ إجراءات كافية لحماية الضحية، فإن الخطوات المتعلقة بالمشتبه به –بما في ذلك تتبع مكان وجوده– لم تكن كافية. ووعد بمراجعة كيفية تحسين الأنظمة المتعلقة باستجابة الشرطة.وقد تم اتهام المنشق البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يُشتبه في هروبه إلى الشمال عبر الحدود، بالاعتداء الجنسي على امرأة في منزله في مدينة كيمبو في منتصف يونيو، وكان قيد التحقيق من قبل الشرطة.