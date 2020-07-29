الإعلان عن خطط جديدة للإسكان الأسبوع المقبل

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من المتوقع أن تعلن الحكومة عن خطط جديدة لزيادة المعروض من المنازل والمساكن في مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا لوزير المالية "هونغ نام كي".وردًّا على الأسئلة ذات الصلة أمام لجنة الاستراتيجية والمالية البرلمانية، قال "هونغ" أمس الثلاثاء إن الإعلان سيصدر في الوقت المناسب للحصول على التمريرات البرلمانية النهائية للتشريعات المتعلقة بسياسات الحكومة لمكافحة المضاربات العقارية.وقال الوزير إن مراجعة الحكومة لإجراءات توفير المساكن قد أوشكت على الانتهاء، لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل، وحذر من التأثير المحتمل على سوق العقارات.وبعد ذلك بوقت قصير، وافقت اللجنة البرلمانية التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم على تعديلات القانون التي تمت صياغتها لتسهيل سياسات العقارات في 10 يوليو، والتي تهدف إلى ردع الاستثمار المضارب، مثل مضاعفة الحد الأقصى للضريبة العقارية الشاملة لأصحاب العديد من المنازل.وقد تم إرسال التشريعات للمراجعة أمام اللجان التشريعية والقضائية. ويخطط الحزب الحاكم لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لتمرير تلك التشريعات المقترحة.