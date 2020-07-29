مون يطلب دعم نيوزيلندا للمرشحة الكورية لرئاسة منظمة التجارة العالمية

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طلب الرئيس "مون جيه إين" من نيوزلندا تقديم الدعم للمرشحة الكورية الجنوبية، لتصبح المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" إن الرئيس "مون" أجرى محادثات هاتفية مع رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" لمدة 30 دقيقة من الساعة 4:30 مساء أمس الثلاثاء.وقال "مون" خلال المكالمة إن وزيرة التجارة "يو ميونغ هي"، المرشحة الوحيدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي الشخص المناسب لقيادة إصلاحات المنظمة العالمية وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.وردًا على ذلك ، أفادت التقارير أن رئيسة الوزراء "أرديرن" قالت إن بلادها مهتمة بانتخاب المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، وأضافت أنها أُبلِغَت بأن "يو" كانت مرشحة مؤهلة للغاية.كما اتفق الزعيمان على التعاون في جهود مكافحة الفيروسات، بما في ذلك تطوير وإنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل.