ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الكوري الجنوبي للشهر الثالث

Photo : YONHAP News

ارتفعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يوليو على خلفية إجراءات التحفيز النشطة التي اتخذتها الحكومة.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الأربعاء، فقد وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب للبلاد إلى 84.2 نقطة في الشهر، بزيادة 2.4 نقاط عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفض المؤشر إلى 70.8 نقطة في أبريل، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، قبل أن يرتد صعودًا على مدى الأشهر الثلاثة التالية.ومع ذلك ، فإن قيمة المؤشر في يوليو أقل من قيمته في فبراير حيث سجل 96.9 نقطة، قبل أن يتحول تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى الأسوأ.وعزا البنك المركزي الارتفاع الأخير إلى آثار مدفوعات الإغاثة الحكومية والموازنة التكميلية الثالثة لهذا العام.وسجل مؤشر فرعي آخر يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن، والتي لم يتم تضمينها في مؤشر ثقة المستهلك، 125 نقطة في يوليو، بارتفاع 13 نقطة عن الشهر السابق. وتعد القراءة هي الأعلى منذ سبتمبر 2018 عندما سجل 128 نقطة.