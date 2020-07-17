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السياسية

سيول تناقش المشاركة في قمة مجموعة السبع مع واشنطن

Write: 2020-07-29 11:28:29Update: 2020-07-29 16:00:31

سيول تناقش المشاركة في قمة مجموعة السبع مع واشنطن

Photo : YONHAP News

أكد مسؤول رئاسي كبير أن المكتب الرئاسي سيعمل على تحقيق مشاركة كوريا الجنوبية في قمة مجموعة الدول السبع المتقدمة.
وفي لقاء على شبكة "كي بي إس" أمس الثلاثاء، قال نائب مستشار الأمن القومي "كيم هيون تشونغ" إن قمة مجموعة السبع هذا العام ستُعقد في واشنطن في 31 أغسطس أو 1 سبتمبر، وقال إن كوريا الجنوبية ستحتاج إلى حضور الاجتماع للتشاور بشأن استمرار المشاركة السنوية للبلاد.
وقال "كيم" إن كوريا الجنوبية تحتاج أيضًا إلى مناقشة مقدار مشاركتها في المحادثات.
وفي محادثات هاتفية مع الرئيس "مون جيه إين" في أوائل الشهر الماضي، دعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى توسيع عضوية مجموعة السبع إلى 11 أو 12 دولة. وخص بالذكر كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وروسيا كإضافات محتملة.
وقال "كيم" إن الرئيس "ترامب" وصف نظام مجموعة السبع الحالي بأنه "عفا عليه الزمن"، مضيفًا أنه يجب توسيع المجموعة لتصبح مجموعة الأحد عشر أو مجموعة الاثني عشر.
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