أستراليا والولايات المتحدة تؤكدان دعمهما للحوار النووي مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكد وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة وأستراليا دعمهما لمفاوضات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" ووزير الدفاع "مارك إسبر" استضافا وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريز باين" ووزيرة الدفاع "ليندا رينولدز" في واشنطن، للمشاركة في المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية الثلاثين.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إن جميع الأطراف أكدت دعمها لمفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، قال الوزراء إنهم ملتزمون بتنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ بالكامل.ويأتي البيان بعد يومين من إعلان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في خطاب له أن "الردع النووي" الموثوق والفعال سيضمن بشكل دائم الأمن القومي لكوريا الشمالية.