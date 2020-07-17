إجراء المناورات العسكرية الكورية الأمريكية في منتصف الشهر القادم

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قال وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" إنه يتوقع إجراء المناورات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية في منتصف شهر أغسطس القادم.وحضر الوزير إلى الاجتماع العام للجنة الدفاع البرلمانية أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى أن مختلف الظروف صعبة نتيجة لأوضاع جائحة كورونا قائلا إن التشاور بين الطرفين يجري حاليا من أجل تنفيذ المناورات في منتصف الشهر القادم.كما ذكر أنه سيتم تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الجائحة على الجنود الوافدين من الولايات المتحدة، شارحا أنهم إذا وصلوا إلى كوريا، سيتم إرسالهم إلى الوحدات العسكرية الأمريكية من أجل إجراء فحص "بي سي أر PCR" مرتين عليهم. وبشرط التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس سيشاركون في المناورات.بالرغم من اقتراب موعد المناورات العسكرية في النصف الثاني من هذا العام فإن ظاهرة انتشار الجائحة لم يتم السيطرة عليها بعد مما أثار التوقعات بانخفاض كبير في عدد الجنود الأمريكيين المشاركين في المناورات أو عدم دخول أي منهم إلى البلاد.وفي هذه الحالة سيتأثر فحص القدرة التشغيلية الكاملة لمركز القيادة العسكرية المتحدة المستقبلية استعدادا لنقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب والذي من المقرر تنفيذه في المناورات القادمة مما أثار قلقا من إيجاد مشكلة في جدول أعمال نقل حق السيطرة.قال الوزير الكوري إنه يتوجب علينا استيعاب الأجزاء التي لا مفر منها حسب الظروف، مضيفا أن الطرفين يناقشان عن كثب حتى آخر لحظة من أجل إعداد أفضل الطرق بعد وضع كل العناصر في الحسبان.