13 روسيًّا من بين 34 حالة إصابة للوافدين من الخارج

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ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى مستوى 40 حالة مرة أخرى بعد أن كان ظل في مستوى 20 حالة. ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى كثرة المصابين الوافدين من الخارج.وقال مركز التعامل مع الوقاية من الأوبئة التابع لمركز إدارة الأمراض إن عدد الإصابات المحلية بلغ 14 حالة بينما بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 34 حالة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14 ألفا و251 حالة، من بينها ألفان و363 حالة وافدة من الخارج.ومن بين الحالات الـ34 الوافدة من الخارج، هناك 12 حالة لكوريين و22 حالة أجنبية. وبحسب الدول، فهناك 8 حالات من الولايات المتحدة، وحالة واحدة من فرنسا، و13 حالة من روسيا، و7 حالات من أزباكستان، وحالتان من كازخستان، وحالة واحدة من كل من الهند والعراق والفلبين.ومن بين الحالات محلية المصدر هناك 7 حالات في سيول، و5 حالات في مقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة من كل من بوسان، وإنتشون.وبلغ عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم أمس 62 شخصًا، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 13 ألفا و69 شخصا. وبلغ عدد الخاضعين للعزل 882 شخصا، من بينهم 12 مريضا في حالة خطيرة.