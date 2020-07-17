وزارة التوحيد تجري لقاءً مع مقرر حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للأمم المتحدة غدًا

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من المتوقع أن تجري وزارة التوحيد الكورية الجنوبية لقاء عبر الفيديو مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية للأمم المتحدة غدًا الخميس، حيث ستشرح أسباب التحقيق في أعمال الجمعيات المسؤولة عن توزيع المنشورات المناوئة ضد النظام الكوري الشمالي بمناسبة الجدل ذي الصلة.وقال مسؤول في الوزارة اليوم إن المسؤول عن الموضوع في الوزارة الكورية سيلتقي عبر فيديو بمقرر الأمم المتحدة "توماس اوهيا كويتانا" في الساعة العاشرة صباح الغد.وسبق أن أوضح مقرر الأمم المتحدة في مقابلة صحفية أجراها مع قناة "صوت أمريكا" وغيرها أنه سيتصل بالحكومة الكورية الجنوبية من أجل الاستماع إلى تفاصيل التحقيق في الأعمال المتعلقة بالجمعيات المدنية المهتمة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية والتي تنفذها حاليا الحكومة الكورية الجنوبية.من المتوقع أن تعرب الوزارة عن موقفها بشكل كاف حول انتقاد بعض أطراف المجتمع الدولي بفرض القيود على الجماعات التي تقوم بإرسال المنشورات إلى الشمال.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية ظلت تشرح أن أعمال نشر المنشورات لبعض الجماعات المكونة من الهاربين من كوريا الشمالية أضرت بالمصالح العامة بما فيها تهديد حياة وأمن السكان في المناطق الحدودية، مما جعلها تقوم بفحص أعمال 25 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ودعم استقرار الهاربين منها.