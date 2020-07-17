الحزب الديمقراطي الأمريكي ينتقد الرئيس الأمريكي لانتزاع المال من كوريا الجنوبية رغم الأزمة النووية

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انتقد الحزب الديمقراطي الأمريكي في مسودة لسياسة المبادئ السياسية التي ستلعب دور التعهدات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة طريقة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في التفاوض حول توزيع تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية.وطبقا للمسودة المكونة من 80 صفحة والتي كشفت عنها الصحيفة المتخصصة في الشؤون السياسية "بوليتيكو" مؤخرا، تنص المسودة في بند خاص بإعادة خلق التحالف على أن الرئيس "ترامب" ظل يضر بالتحالف "بطريقة كان أعداءنا يحلم بها"، مشيرة إلى أن "نظامنا للتحالف يواجه اليوم أكبر اختبار منذ الحرب الباردة نتيجة لذلك".وانتقدت الرئيس "ترامب" قائلة إنه "كان يسعى إلى انتزاع المال من حليفنا كوريا الجنوبية من أجل رفع حصتها بشكل كبير من تكاليف الدفاع المشترك وسط الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية".وأوضحت أن الحزب الديمقراطي سيتعاون من أجل تحسين قدرة تشغيل العمليات المشتركة، والتوصية بتعزيز قدرة الدفاع، وزيادة المسؤولية عن الأمن الإقليمي، والمساهمة العادلة في توزيع تكاليف الدفاع، مؤكدة على أنه لن يعامل الحلفاء باستخدام طرق عصابات العنف لانتزاع المال.كما كتب الحزب الديمقراطي أيضًا في فصل الإستراتيجيات في آسيا والمحيط الهادئ أن الولايات المتحدة ستتخلى عن الإضرار بالشركاء وتصعيد التوتر بين الحلفاء بل ستعمل على تعزيز روابط العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بما فيها اليابان وكوريا وأستراليا.فيما يتعلق بالقضية الكورية الشمالية قال الحزب إنه سوف يمنع ويسيطر على التهديد الناتج عن البرنامج النووي والعداء الكوري الشمالي بالتعاون مع الحلفاء وعن طريق الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. وأوضح أنه سيقوم ببناء حملة دبلوماسية مستدامة ومتعاونة من أجل المضي قدما نحو الهدف البعيد المتمثل في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.