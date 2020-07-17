بلدية سيول ستفتح أبواب المرافق الرياضية تدريجيا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تفتح بلدية سيول أبواب 29 مرفقا من المرافق الرياضية التابعة لها تدريجيا، بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، بعد أن أغلقتها منذ شهر مايو الماضي.ومنذ يوم 20 من هذا الشهر افتتح استاد "موكدونغ" وملعب "موكدونغ" للبايسبول بينما سيفتتح ملعب "جامشيل" وملعب "جانغتشونغ" ومسبح "كوتشوك" في الأول من الشهر القادم. كما سيفتتح المسبح الأول وملعب لكرة الريشة في "جامشيل" في الثالث من نفس الشهر.وتخطط البلدية لإعداد وتنفيذ الإجراءات الوقائية المناسبة لمختلف المرافق بما في ذلك تعقيم الملاعب والمرافق الجانبية.من ناحية أخرى، قالت الحكومة الكورية إنها ستقوم بإعفاء رجال الأعمال الذين قاموا بأسفار العمل ثم عادوا إلى البلاد من الصين وفيتنام وكمبوديا خلال الأسبوعين الأخيرين من الحجر الصحي المنزلي.ومن المتوقع أن يعود حوالي 70 عاملا كوريا مقيمين حاليًّا في العراق إلى البلاد يوم 31 من هذا الشهر.وسبق أن أعادت الحكومة الكورية دفعة واحدة مكونة من 293 عاملا كانوا في العراق إلى البلاد يوم 24 من هذا الشهر.