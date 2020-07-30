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السياسية

اللجنة التوجيهية البرلمانية بقيادة الحزب الحاكم تمرر عددًا من مشاريع القوانين

Write: 2020-07-30 10:14:51

اللجنة التوجيهية البرلمانية بقيادة الحزب الحاكم تمرر عددًا من مشاريع القوانين

Photo : YONHAP News

وافقت اللجنة التوجيهية البرلمانية على ثلاثة تشريعات للمتابعة، لتسهيل إطلاق الوكالة المستقلة المكلفة بالتحقيق في حالات الفساد التي يتورط فيها كبار المسؤولين الحكوميين.
وأقرت اللجنة التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم مشاريع القوانين أمس الأربعاء، على الرغم من مقاطعة حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي.
وبموجب مشاريع القوانين، يُطلب من رئيس البرلمان أن يشكل بسرعة لجنة توصية، لاختيار المرشحين لرئاسة الوكالة الجديدة، وتكون كل هيئة تفاوض ملزمة باقتراح أعضاء لجنة التوصية في غضون تاريخ محدد مسبقًا.
ويرفض حزب المستقبل المتحد ممارسة حقه في التوصية بعضوية في اللجنة، احتجاجًا على وكالة التحقيق الجديدة، مما يؤدي إلى عرقلة إطلاقها المقرر في وقت سابق من هذا الشهر.

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