رفع التنبيهات الخاصة بسقوط الأمطار الغزيرة مع استمرار رطوبة الطقس

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قامت وكالة الأرصاد الجوية برفع التنبيهات المتعلقة بالأمطار الغزيرة التي أصدرتها في أنحاء كثيرة من البلاد أمس الأربعاء، ولكن ما زالت الأجواء تشير إلى سقوط المزيد من الأمطار اليوم الخميس.وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية، فقد تم رفع التحذيرات في الساعة 5:10 مساء أمس الأربعاء التي كانت سارية قبل ذلك بساعتين في عدة أجزاء جنوبية من البلاد، بما في ذلك في مقاطعات "جولا"، ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، و"كوانغجو" و"بوسان". وتم رفع التحذيرات المماثلة التي كانت سارية في معظم المناطق الوسطى أمس الأربعاء أيضًا.ومع ذلك ، توقعت وكالة الأرصاد الجوية أن الساعات التالية ستشهد طقسًا رطبًا في أجزاء كثيرة من البلاد حتى صباح اليوم الخميس بسبب تطورات الجبهة الموسمية.ويتوقع هطول أمطار تتراوح كميتها بين 30 و80 مليمترًا اليوم الخميس على سيول ومقاطعة "كيونغ غي" و"كانغ وون"، وكذلك المقاطعات الشمالية مثل مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" و"كوانغ جو" ومقاطعة جنوب "جولا".وما زالت التنبيهات المتعلقة بالموجة الحارة سارية في الأجزاء الغربية والشمالية والشرقية من جزيرة "جيجو".