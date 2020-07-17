كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمددان صفقة مبادلة العملات لمدة 6 أشهر

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تمديد اتفاق مبادلة العملات بقيمة 60 مليار دولار لمدة 6 أشهر.واتفق البنك المركزي الكوري والبنك الاحتياطي الفيدرالي على تمديد صفقة مبادلة العملات الثنائية، التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، حتى 31 مارس من العام المقبل، وفقًا لما قاله البنك المركزي الكوري اليوم الخميس.وقد وقع الجانبان الاتفاق في مارس للمساعدة في استقرار الأسواق المالية بسبب جائحة كورونا.وقال البنك المركزي إنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي وسوق النقد الأجنبي في كوريا أظهرا مؤخرًا بعض الاستقرار، فقد اتفق الجانبان على تمديد الاتفاقية في ظل حالة عدم اليقين المستمر التي أثارها الوباء.يُذكر أن كوريا الجنوبية لديها حاليًّا ترتيبات ثنائية لمبادلة العملات بما يزيد عن 193 مليار دولار مع ثماني دول، بما في ذلك أستراليا وكندا والصين، وفقًا للبنك المركزي.