ارتفاع معنويات الشركات الكورية الجنوبية للشهر الثالث في يوليو

Photo : YONHAP News

تحسنت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يوليو، حيث عززت إجراءات التحفيز النشطة الآمال في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.وفقا لبنك كوريا يوم الخميس، وصل مؤشر مسح الشركات لجميع الصناعات إلى 60 نقطة للشهر، بزيادة أربع نقاط عن الشهر السابق.ويعد الارتفاع بأربع نقاط هو الأكبر منذ مارس من العام الماضي. ومع أن المؤشر ارتفع لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فإنه لا يزال أقل من 76 نقطة المسجلة في ديسمبر 2019 قبل اندلاع أزمة كورونا.وتعني القراءة الأدنى من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي إن المؤشر لم يتعاف بعد إلى المستويات التي سجلها قبل تفشي الفيروس، لكنه في طريقه إلى التعافي بالتأكيد.كما قفز مؤشر الشركات المصنعة ست نقاط على أساس شهري ليصل إلى 57 نقطة في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر 2013 عندما نما بمقدار ست نقاط.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، وهي تشمل المطاعم وشركات البيع بالجملة والتجزئة، بمقدار نقطتين ليصل إلى 62 نقطة، مسجلًا نموًّا لأربعة أشهر متتالية.