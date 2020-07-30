الولايات المتحدة تسحب 12 ألف جندي من ألمانيا في خطوة «استراتيجية»

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من المقرر أن تسحب الولايات المتحدة قرابة 12 ألف جندي من ألمانيا، في خطوة تصفها بإعادة تموضع «استراتيجية».وأعلن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أمس الأربعاء أن البنتاغون سيعيد حوالي 64% من أفراده في ألمانيا، وسينقل 5,600 جندي إلى دول الناتو الأخرى، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.وقال "إسبر" إن تلك الخطوة ستخفض وجود أفراد الجيش الأمريكي في ألمانيا إلى حوالي 24 ألفًا من 36 ألفًا.وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الخطوة "تحوُّل استراتيجي وإيجابي كبير" من شأنها أن "تحقق بلا شك المبادئ الأساسية لتعزيز الردع الولايات المتحدة والناتو لروسيا".لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال للصحفيين في نفس اليوم إن الولايات المتحدة خفضت قواتها لأن ألمانيا "لم تدفع فواتيرها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون "مغفلة" بعد الآن.