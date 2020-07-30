منظمة التجارة العالمية تشكل لجنة لتسويات النزاع بين كوريا الجنوبية واليابان

Photo : YONHAP News

شكلت هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لجنة للنظر في شكوى كوريا الجنوبية ضد قيود الصادرات اليابانية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأربعاء إن المنظمة قامت بهذه الخطوة في اجتماع دوري في مقر المنظمة العالمية في جنيف بسويسرا.وجاء تشكيل اللجنة بعد شهر من تأجيل القرار بسبب معارضة طوكيو، وبموجب قواعد المنظمة، يمكن تشكيل لجنة التحقيق ما لم تكن المعارضة بإجماع الدول الأعضاء.وقالت وزارة التجارة إن الأمر يستغرق نظريًّا ما بين 10 إلى 13 شهرًا حتى تصدر اللجنة حكمها النهائي، لكن المدة قد تزيد أو تنقص حسب النزاع.وفي يونيو، أعادت كوريا الجنوبية فتح شكواها أمام منظمة التجارة العالمية بشأن قيود الصادرات اليابانية، بعد رفض طوكيو الاستجابة لدعوة سيول إلى إلغاء القيود التي فرضتها قبل عام.