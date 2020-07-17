كوريا الجنوبية وكمبوديا تطلقان محادثات اتفاقية التجارة الحرة هذا الأسبوع

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من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية وكمبوديا المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية يومي الخميس والجمعة.ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، فسيقوم الجانبان خلال الجولة الأولى من المحادثات عبر الفيديو لاتفاقية التجارة الحرة، بمناقشة تفاصيل الصفقة التجارية المتصورة، بما في ذلك قواعد المنشأ والتعاون الاقتصادي والمبادئ العامة وفتح سوق السلع.وتأتي المفاوضات التي تستمر يومين بعد أكثر من عام على اقتراح رئيس الوزراء الكمبودي "هون سين" بالقيام بالتحضيرات للاتفاق التجاري خلال قمته مع الرئيس "مون جيه-إن" في "بنوم بنه" في مارس 2019.وبعد إجراء دراسة جدوى مشتركة حول إنشاء اتفاقية التجارة الحرة في العام الماضي، أعلن وزيرا التجارة من الجانبين عن الإطلاق الرسمي لمحادثات اتفاقية التجارة الحرة في 9 يوليو.