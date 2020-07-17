فضيحة حول التحرش الجنسي لدبلوماسي كوري

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تم تناول مسألة اتهام دبلوماسي كوري جنوبي بالتحرش الجنسي في مكالمة هاتفية بين الزعيمين الكوري الجنوبي والنيوزيلندية مما أثار ضجة كبيرة.كانت وسائل الإعلام النيوزيلندية قد أثارة هذه الفضيحة يوم 25 من هذا الشهر حيث ذكرت أن الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة الكورية هناك قبل 3 سنوات اُتهم بالتحرش الجنسي ضد موظفة في السفارة ثلاث مرات وكشفت عن وجه الدبلوماسي واسمه الحقيقي. وقالت إن المحكمة المحلية أصدرت مذكرة لاعتقاله في شهر فبراير الماضي ولكنه لم يعد بعد مغادرته سابقا. كما رفضت الحكومة الكورية التعاون في الأمر مما أوقع التحقيقات في الجمود.وعندما تم تناول المسألة في قمة المباحثات عبر الهاتف بين البلدين يوم 28 من هذا الشهر، قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" أجاب بأن الوزارة المعنية ستحقق في الفضيحة وستتعامل معها.الجدير بالذكر أن الدبلوماسي المتهم بالتحرش الجنسي تعرض لعقاب وخفض الراتب الشهري نتيجة لتفتيش وزارة الخارجية الكورية عليه في عام 2018، حيث يعمل الآن كقنصل عام في سفارة كورية في منطقة أخرى.ترى الوزارة الكورية أن مسألة استجوابه للتحقيق بواسطة السلطات القضائية النيوزيلندية فيما يتعلق بالمسألة تعتمد على قراره الشخصي لأنها لا تستطيع إجباره على الخضوع للتحقيقات بدون طلب تسليم المجرم. ولكن بعد أن طرحت فضيحته في مباحثات القمة، تصاب الوزارة الكورية بحيرة.