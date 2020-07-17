لا تسجيل حالات إصابة إضافية في بلدية سيول

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صرح مركز التعامل مع الأوبئة اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا بلغ 18 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحيث بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 14 ألفا و269 حالة في البلاد. كانت قد بلغت عدد حالات الإصابة الجديدة من الوافدين من الخارج 11 حالة منها 8 حالات تم التأكد منها في عملية الحجر الصحي. أما عدد حالات الأصابة المحلية فقد بلغ 7 حالات وهي 3 حالات في العاصمة سيول و4 حالات في مقاطعة كيونغ كي.في هذا السياق، طلبت الحكومة من مختلف الحكومات المحلية إجراء الفحوص الاستباقية على أولئك المنتسبين إلى فئة الخطورة العالية. ومنهم مقيمون في مرافق ومتسشفيات الرعاية وعيادات الرعاية بعد الولادة. وأكدت الحكومة على أن الفحوص الاستباقية تُمكِن من اكتشاف وحماية المصابين دون أعراض، ومنع المزيد من الانتشار.ومن المتوقع أن يعود 72 عاملا كوريا من بين العمال المتبقين في العراق إلى البلاد يوم الغد. وصرحت الحكومة أن هناك احتمال لوجود عدد كبير من المصابين بينهم مثلما كان عليه الحال الأسبوع الماضي عند عودة الدفعة السابقة من العمال إلى البلاد.يذكر أنه سبق وأن عاد 293 عاملا كوريا في العراق إلى البلاد يوم 24 من هذا الشهر كدفعة أولى، حيث أن من بينهم 77 عاملا تم التأكد من إصابتهم بالجائحة.