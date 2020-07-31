نيوزيلندا تضغط على كوريا الجنوبية بشأن الدبلوماسي الكوري الجنوبي المتهم بالاعتداء الجنسي

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أعربت حكومة نيوزيلندا عن خيبة أملها من إحجام سيول عن التعاون في تحقيقاتها مع الدبلوماسي الكوري الجنوبي المتهم بالاعتداء الجنسي.وردًّا على أسئلة مكتوبة وجهتها وكالة يونهاب للأنباء أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية إنها تتوقع أن يلتزم جميع الدبلوماسيين بقوانينها وأن يتحملوا مسؤولية أفعالهم. ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرة إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة النيوزيلندية الآن.وتتصدر الاتهامات الموجهة إلى "كيم هونغ-كون" –الذي يشغل الآن منصب القنصل العام في الفلبين– عناوين الصحف في كوريا الجنوبية، بعد عدة أشهر من إصدار الشرطة في نيوزيلندا مذكرة اعتقال بحقه، قائلة إنه اعتدى جنسيًّا على موظف كيوي في عام 2017.ونفى "كيم" –الذي عمل في السفارة الكورية في نيوزيلندا لمدة 3 سنوات قبل مغادرته في عام 2018– تلك الاتهامات.ومع عودة القضية إلى الظهور، أثيرت تلك الاتهامات خلال مؤتمر هاتفي بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أردرن" يوم الثلاثاء الماضي.ووفقًا للمتحدثة باسم رئيسة الوزراء، فقد أعربت "عن خيبة أملها لعدم قدرة الحكومة الكورية على التنازل عن الحصانة الدبلوماسية للسماح بمضي بعض جوانب تحقيق الشرطة في هذه القضية"، في اتصالها مع الرئيس الكوري.