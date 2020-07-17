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السياسية

خطة إصلاح جديدة لنقل المزيد من سلطة التحقيق من النيابة إلى الشرطة

Write: 2020-07-31 10:38:52Update: 2020-07-31 11:23:54

خطة إصلاح جديدة لنقل المزيد من سلطة التحقيق من النيابة إلى الشرطة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم تقليل صلاحيات النيابة في التحقيق في القضايا الجنائية بصورة كبيرة، بينما سيكون للشرطة دور أكبر في تلك التحقيقات.
وتوصل الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي أمس الخميس إلى خطة إصلاحية تعديل إلى تعديل نظام التنسيق بين الشرطة والنيابة.
وبموجب الخطة، لن يُسمح للمدعين العامين بالتحقيق مباشرة في قضايا الفساد التي يتورط فيها موظفون عموميون، إلا إذا كان المتورطون على مستوى مدير أو أعلى.
كما ستقود النيابة التحقيقات في قضايا الرشوة عندما تبلغ قيمة الرشوة 30 مليون وون فأكثر. وتقع الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك الاحتيال والاختلاس والنهب، تحت سلطة النيابة عندما يكون المبلغ المعني 500 مليون وون فأكثر.
وسوف يتم تعزيز وضع الشرطة كشريك أقرب إلى المساواة مع النيابة. وكجزء من هذه الجهود، سيعقد مكتب المدعي العام الأعلى ووكالة الشرطة الوطنية جلسات مناقشة مشتركة لتنسيق الاختلافات في المواقف بشأن التحقيقات المعلقة.
ويقول المراقبون إن خطط الإصلاح الأخيرة ستكون نقطة انطلاق لتقسيم الأدوار في نهاية المطاف بين وكالتي إنفاذ القانون، حيث ستقوم الشرطة بموجبها بالتحقيقات وستتعامل النيابة مع لائحة الاتهام.
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