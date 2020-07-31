الناتج الصناعي يرتفع بنسبة 4.2% في يونيو

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سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعًا في مؤشرات الناتج الصناعي والاستثمار والاستهلاك في الشهر الماضي، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي محتمل من تبعات جائحة كورونا.ووفقًا لهيئة الإحصاء الكورية، فقد قفز إجمالي الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 4.2% على أساس شهري في يونيو.وارتفع الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 7.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 2.2% على أساس شهري أيضًا.وارتفعت مبيعات التجزئة –التي تعد من مؤشرات الاستهلاك الرئيسية– بنسبة 2.4% على أساس شهري. وقفز مؤشر الاستثمار في المرافق بنسبة 5.4% على أساس شهري في يونيو.وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة مؤشر التزامن –وهو مقياس يعكس الظروف الحالية في دورة الأعمال– بمقدار 0.2 نقاط على أساس شهري.وارتفع المؤشر المركب الرائد –الذي يتوقع الأداء الاقتصادي المستقبلي في دورات الأعمال– بمقدار 0.5 نقاط أيضًا.