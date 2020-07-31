عودة 72 كوريًّا جنوبيًّا من العراق اليوم الجمعة

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من المقرر أن يعود نحو 70 كوريًّا جنوبيًّا آخرين من العراق اليوم الجمعة، بعد أسبوع واحد من عودة 240 عاملًا من الدولة الشرق أوسطية التي تضررت بشدة من تفشي وباء كورونا.وقالت الحكومة إن طائرة خاصة تحمل 72 عاملًا ستصل إلى مطار إنتشون الدولي صباح الجمعة.وسيخضع الركاب لإجراءات الحجر الصحي في المطار، حيث سيتم اختبار الذين تظهر عليهم الأعراض في المطار، بينما يخضع الذين لا يعانون من الأعراض للاختبار بعد الانتقال إلى مرافق الحجر الصحي.وسيتم إرسال الحالات المؤكدة إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج، بينما سيتم وضع أصحاب النتائج السلبية في الحجر الصحي لمدة الأسبوعين المقبلين.ومن المرجح أن يتم تأكيد إصابة المزيد من الحالات بين الوافدين من العراق، الذي يُبلغ عن حوالي ثلاثة آلاف إصابة جديدة يوميًّا مؤخرًا.وفي الأسبوع الماضي، كانت نتائج الفحص إيجابية لما يقرب من 80 عاملًا من بين 293 من العائدين من العراق، على متن ناقلتين للتزويد بالوقود تابعتين للقوات الجوية.