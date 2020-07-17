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الدولية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كوريا الشمالية والصين وروسيا بشأن الهجمات السايبرانية المزعومة

Write: 2020-07-31 10:52:22Update: 2020-07-31 11:06:41

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كوريا الشمالية والصين وروسيا بشأن الهجمات السايبرانية المزعومة

Photo : KBS News

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كوريا الشمالية والصين وروسيا بشأن الهجمات السايبرانية المزعومة
فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوباته على الإطلاق ضد أصحاب الهجمات المزعومة على الإنترنت، واستهدفت العقوبات أفراد من كوريا الشمالية والصين وروسيا.
وقال المجلس الأوروبي أمس الخميس إنه قرر معاقبة ستة أفراد وثلاثة كيانات ضالعة أو مسؤولة عن الاعتداءات السايبرانية الكبرى، مثل «WannaCry» و«NotPetya» و«Operation Could Hopper».
وتشمل قائمة العقوبات شركة «Chosun Expo»، وهي شركة تصدير في كوريا الشمالية، قيل إنها قدمت الدعم المالي والفني لهجمات إلكترونية متنوعة.
كما استهدف الاتحاد الأوروبي قسمًا من دائرة الاستخبارات العسكرية الروسية، وأربعة أفراد يعملون فيها. كما تم معاقبة شركة صينية وشخصين من الصين.
سيتم حظر الأفراد من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكما سيتم تجميد أصول وأموال جميع الأشخاص المذكورين في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للاتحاد الأوروبي.
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