ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في تغريدة على تويتر

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طرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مشيرًا إلى أن التصويت عن طريق البريد على نطاق واسع سيؤدي إلى نتيجة مزورة.وجاء الاقتراح في تغريدة على تويتر، قال فيها "ترامب" إن التصويت عبر البريد سيجعلها "الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرًا" في التاريخ، وستمثل "إحراجًا كبيرًا" للولايات المتحدة، دون أن يقدم أي دليل على هذا الزعم.ثم أثار "ترامب" احتمال التأجيل، قائلًا: "هل نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح ومؤمَّن وآمن؟".كان رد الفعل سريعًا، حيث رفض حتى كبار حلفاء الرئيس الجمهوريين الفكرة، مؤكدين أن الرئيس ليس لديه سلطة دستورية لتغيير موعد الانتخابات، الذي يحدده القانون.وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إلى أن الولايات المتحدة كانت دائمًا تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها، حتى "خلال الحروب وأوقات الكساد والحرب الأهلية"، بينما وصفها السيناتور "ليندسي غراهام" ببساطة بأنها "ليست فكرة جيدة".وجاءت تغريدة "ترامب" بعد فترة وجيزة من تسجيل الاقتصاد الأمريكي انكماشًا قياسيًّا بنسبة 32.9% في المائة في الربع الثاني.