بومبيو يؤكد هدف الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" من جديد أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، حيث أجاب "بومبيو" ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بـ"إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه"، بـ"أجل".وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت استخدام مصطلح "نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه" منذ أن نددت كوريا الشمالية بذلك المصطلح بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولى في سنغافورة في شهر يونيو عام 2018، حيث بدأت واشنطن تستخدم مصطلح "نزع السلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بشكل كامل".الجدير بالذكر أن النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يوه جونغ" قد أصدرت بيانا يوم العاشر من يوليو الجاري أعربت فيه عن عدم ارتياح بيونغ يانغ لمصطلح "نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولارجعة فيه" الذي ضمه البيان الصادر في أعقاب الاجتماع الثلاثي الافتراضي الذي عقد يوم السابع من يوليو بين وزراء دفاع كل من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.