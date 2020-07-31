سيول تؤكد أن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن ستجري بسلاسة

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أكدت وزارة الخارجية الكورية أن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع ستجري بسلاسة دون أي عوائق رغم تغيير ممثل الجانب الأمريكي للمفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "كيم إين تشول" في موجز صحفي أمس الخميس إن الوزارة ستستمر في إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق يرضى الجانبين.وأضاف أن الجانبين الكوري والأمريكي يتقاسمان الآراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تعيين ممثل الجانب الأمريكي للمفاوضات "جيمس دهارت" منسقا لشؤون القطب الشمالي، إلا انها لم تُكشف عن هوية ممثل جديد سيخلفه.فيما يخص احتمال سحب الولايات المتحدة جزء من قواتها من كوريا الجنوبية مثلما حدث في ألمانيا بسبب عدم قبولها الطلب الأمريكي لزيادة حصتها من تكاليف الدفاع، قال المتحدث "كيم" إنه ليست هناك أي علاقة بين مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن وتقليل حجم القوات الأمريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية .يُشار إلى أن سيول وواشنطن قد بدأتا في شهر سبتمبر من العام الماضي في إجراء مفاوضات حول تقاسم التكاليف الدفاعية بينهما لهذا العام، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حتى الآن.