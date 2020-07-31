كوريا تقدم 5 ملايين دولار لدعم المشروعات الخضراء والرقمية في الدول النامية

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قالت وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية اليوم الجمعة إنها ستقدم 5 ملايين و150 ألف دولار لـ6 دول نامية هي يوغندا، فيتنام، كمبوديا، كولمبيا، قيرغيزستان وهايتي وذلك من أجل دعم المشروعات الخضراء والرقمية في هذه الدول، عن طريق صندوق التعاون بين كوريا والبنك الدولي وصندوق التعاون التكنولوجي لمؤسسة التمويل الدولية.ومن بين المشروعات التي ستقوم الحكومة الكورية بتمويلها، زيادة الإنتاجية الزراعية في أوغندا، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بتدريب الكفاءات الرقمية في قيرغيزستان، وتحسين كفاءة الموارد في التصنيع والزراعة في كل من فيتنام وكمبوديا من خلال تقديم الاستشارات التقنية الصديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على مكافحة فيروس كورونا في كولمبيا، وإنتاج معدات الحماية الشخصية في هايتي.وتوقعت الحكومة أن يسهم تقديم هذا التمويل للدول النامية في تعزيز دور كوريا الجنوبية في لعب دورا رياديا في مجالات المساعدة الإنمائية الرسمية، منها مشروعات صديقة لللبيئة وبناء مدن ذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.