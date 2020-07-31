وصول أول قمر صناعي عسكري كوري للاتصالات إلى مداره المخطط

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وصل أول قمر صناعي عسكري كوري للاتصالات معروف باسم "أناسيس 2" إلى مداره المخطط بنجاح بعد إطلاقه من مركز كنيدي الفضائي الأمريكي يوم الحادي والعشرين من يوليو الجاري.وقالت هيئة برنامج اكتساب الدفاع الكورية إنها تأكدت من وصول القمر الصناعي إلى مداره الثابت على ارتفاع 36 كيلومتر في الساعة السابعة و11 دقيقة من صباح اليوم الجمعة. ومن المخطط أن يتم تسليم ملكية القمر الصناعي إلى الجيش الكوري في شهر أكتوبر القادم بعد انتهاء عمليات الاختبارات الوظيفية له. كما يخطط الجيش لإجراء الإختبارات التشغيلية اللازمة الأخرى حتى نهاية هذا العام.الجدير بالذكر أنه قد تم تعزيز قدرات القمر الصناعي العسكري للاتصالات الجديد، بحيث أن لديه قدرة على تجنب هجوم الاضطراب اللاسلكي تبلغ ثلاثة أضعاف القمر الصناعي متعدد الأغراض المدنية والعسكرية الموجود الأن الذي يطلق عليه أسم "موكونغ هوا 5" ، وأن قدرته على إرسال البيانات أكثر قوة من نظيره السابق. وايضا لديه قدرة علي توفير خدمة اتصال مستقرة علي مدار الـ24 ساعة تغطى جميع أجزاء شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يتمكن الجيش الكوري من إنشاء شبكة اتصالات تربط بين أكثر من 30 نظاما للأسلحة في البلاد عبر القمر الصناعي الجديد.