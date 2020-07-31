القانون المعدل لحماية تأجير المساكن يدخل حيز التنفيذ اليوم

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دخل القانون المعدل لحماية تأجير المساكن الذي تم تمريره في البرلمان أمس الخميس، حيز التنفيذ اليوم الجمعة فور نشره في الجريدة الحكومية الرسمية.وكانت لجنة التشريع والقضاء البرلمانية قد وافقت على مشروع القانون المعدل يوم السابع والعشرين، حيث قاطع حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي التصويت، مدعيا أن القانون المعدل سيتسبب في ارتفاع أجور استئجار المساكن في البلاد. كما وافق مجلس الوزراء على القانون المعدل في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون".وبموجب هذا القانون المعدل، سيكون لمستأجري المساكن الحق للمطالبة بتمديد الاستئجار لفترة ثانية لمدة عامين بعد انتهاء الفترة الأولى لمدة عامين، ويتوجب على أصحاب المساكن قبول تلك المطالبة إذا لم تكن لديهم خطة للإقامة فيها. كما سيتم بموجبه تحديد نسبة الزيادة في أجور الاستئجار لتقل عن 5% عند تجديد العقد للاستئجار.