الأمطار الغزيرة تؤدي إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل

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تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات طينية وفيضانات متعددة في المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.وقال المقر الرئيسي للسلامة ومواجهة الكوارث إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم حتى ظهر الأمس، وأصيب أربعة آخرون بينما فُقِد اثنان، بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة ومقاطعات "تشونغ تشونغ" و"كانغ وون".وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى نزوح 18 شخصًا في مقاطعة "كانغ وون"، وتسبب في انهيارات طينية على الطرق والسكك الحديدية في مقاطعة شمال "تشانغ تشونغ"، مما أدى إلى تعليق خدمات القطارات وإغلاق الطرق.وعقدت وزارة الداخلية والسلامة اجتماعًا طارئًا في الساعة 11 صباحًا مع الوزاراة والبلديات المحلية المعنية، للتحقق من درجة التأهب للأمطار الغزيرة.ومع التوقعات بهطول المزيد من الأمطار على البلاد، أمرت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تشغيل مضخات الصرف وتحسين مراقبة المناطق الساحلية والمنخفضة.كما قامت الوزارة بعد تفعيلها أول أمس السبت للمستوى الأول من الإنذار من العواصف والفيضانات برفع مستوى التحذير بدرجة واحدة أمس الأحد.