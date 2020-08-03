نيوزيلندا تضغط على كوريا الجنوبية للتعاون في قضية الاعتداء الجنسي

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قالت صحيفة نيوزيلندية أمس الأحد إن ويلينغتون تضغط على سيول للسماح لنظام العدالة في نيوزيلندا باستكمال المسار القانوني ضد الدبلوماسي الكوري الجنوبي، المتهم بالاعتداء الجنسي في نيوزيلندا.ونقلت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" عن الناطقة باسم رئيسة الوزراء "جاسيندا أردرن" قولها إن رئيسة الوزراء أثارت القضية في محادثاتها الهاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" الأسبوع الماضي.وقالت المتحدثة إن "أردرن" أعربت عن خيبة أملها لعدم قيام سيول برفع الحصانة الدبلوماسية، للسماح للشرطة باستكمال تحقيقاتها.وأضافت المتحدثة إن الأمر الآن يقع على عاتق حكومة كوريا الجنوبية لتحديد الخطوة التالية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية إن بلاده تتوقع من جميع الدبلوماسيين أن يتبعوا قوانين الدولة التي يقيمون فيها، وأن يكونوا مسؤولين قانونًا عن أفعالهم، وأن يسمحوا لشرطة نيوزيلندا بإجراء تحقيقاتها.ويواجه الدبلوماسي الكوري الجنوبي المذكور اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظف بالسفارة المحلية في ثلاث مناسبات، في أثناء عمله في نيوزيلندا في عام 2017.