ارتفاع الخسائر في المنطقة الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة

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تزايدت الخسائر خلال اليومين الماضيين بسبب الأمطار الغزيرة خلال عطة نهاية الأسبوع في المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية، بما في ذلك منطقة سيول الكبرى، ومقاطعات "تشانغ تشونغ" و"كانغ وون".واعتبارًا من صباح اليوم الاثنين، ارتفع عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح عن منازلهم إلى نحو 800 شخص.وبالمثل، غمرت المياه أو أتلفت حوالي 190 منزلًا، و2,793 صوبة زجاجية، و2,800 هكتار من الأراضي الزراعية.وتعرضت المرافق العامة لأضرار أيضًا، حيث تم الإبلاغ عن 150 انهيارًا أرضيًّا، ووقعت أضرار في 117 طريقًا وجسرًا و30 منطقة على ضفاف الأنهار والجداول و7 خزانات للمياه وغيرها من المرافق.وتم إغلاق 252 ممرًّا في 10 متنزهات وطنية، وأنقذ رجال الإطفاء نحو 1,060 شخصًا.