مقتل 6 أفراد وفقدان 9 آخرين في المناطق الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة

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ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت المناطق الوسطى في البلاد إلى ستة قتلى حتى الآن.وقال المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة إنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، لقي 6 أشخاص حتفهم في حوادث بسبب الأمطار، ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.وتوفي رجل في الثمانينيات من عمره في سيول، بعد أن جرفته الفيضانات العارمة بينما كان يتجول بجانب مجرى "دوريم" في حي "غواناك" يوم السبت الماضي، وتوفي عامل في مزرعة للدجاج في "آن سيونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في انهيار أرضي.ولقي شخصان آخران حتفهما بسبب الانهيارات الأرضية في "تشونغ-جو" في مقاطعة شمال "تشونغ تشونغ".وتم الإبلاغ عن فقد9 أشخاص في مقاطعة شمال "تشونغ تشونغ" أيضًا.وفي الوقت نفسه، أبقى المقر على حالة الطوارئ على المستوى الثالث في جميع أنحاء البلاد، بعد أن رفعها لذلك المستوى بسبب الأمطار والفيضانات بعد ظهر أمس الأحد.