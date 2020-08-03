تقرير الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تواصل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية باستخدام الأموال غير المشروعة

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أفادت وسائل الإعلام اليابانية أمس الأحد أن لجنة من الخبراء العاملين في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي التي تتعامل مع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ذكرت أن النظام يواصل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية، باستخدام الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة.وقال تقرير اللجنة الذي حصلت عليه هيئة الإذاعة اليابانية إن كوريا الشمالية تواصل تصنيع المواد ذات الصلة بالطاقة النووية وتحديث قدراتها الصاروخية الباليستية المعدة لحمل رؤوس نووية.وقال التقرير إن كوريا الشمالية استأنفت صادرات الفحم البحرية غير المشروعة من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة في شهر مارس لتأمين النقد اللازم.كما تستورد البلاد بشكل غير مشروع ما يتجاوز الحد الأقصى من النفط المكرر، في مخالفة لعقوبات الأمم المتحدة.وقال التقرير أيضًا إن العمال الكوريين الشماليين يواصلون العمل في الخارج كموظفين في الفنادق وكرياضيين وعمال رعاية صحية، على الرغم من قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الدول الأعضاء إلى إعادتهم إلى الوطن.كما أعربت لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عن قلقها بشأن الوضع، ودعت الدول إلى تنفيذ نظام العقوبات بالكامل.