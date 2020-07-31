الرئيس مون يُلغي إجازته الصيفية وسط الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة

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قال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" ألغى عطلته الصيفية لفحص الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربتِ المناطق الوسطى من البلاد.وأضاف نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة أنه لم يتم تحديد جدول إجازة الرئيس "مون" القادمةِ بعد.وقد سافر الرئيس "مون" إلى مقر إقامته الشخصي في مدينة "يانغ سان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية لقضاء إجازته الصيفية هناك التي تستغرق أسبوعا.وكان الرئيس "مون" قد ألغى إجازته الصيفية العامَ الماضي لمواجهة القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على تصدير بعض المنتجات اليابانية لكوريا الجنوبية.ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" أفراد الشعب إلى الامتناع عن الخروج من البيوت أو العمل في الخارج أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تستمر الخسائر في الارتفاع بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة.