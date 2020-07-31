الصادرات الكورية تسجل أقل من 10% لأول مرة منذ 4 أشهر

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سجلت الصادرات الكورية أقل من 10%، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة يوم السبت الماضي، بلغ حجم الصادرات الكورية 42 مليارا و830 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تم فيها تسجيل انخفاض في حجم الصادرات الكورية بأقل من 10%، بعد أن تم تسجيل تراجع بنسبة 25.5% في شهر أبريل الماضي.ومن بين المنتجات التي شهدت زيادة في صادراتها، المنتجات الحيوية والصحية، وأجهزة الكمبيوتر، وأشباه الموصلات، والسفن، والأدوات الكهربائية المنزلية، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية للولايات المتحدة شهد أول زيادة منذ شهر أبريل، فيما شهدت الصادرات للصين زيادة للشهر الثاني على التوالي.وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة "سونغ يون مو" إن نسبة تراجع الصادرات الكورية كانت أبطأ من السابق، وهو ما يشير إلى احتمال إعادة الفتح للاقتصاد الكوري.أما حجم الواردات الكورية فقد بلغ 38 مليارا و560 مليون دولار في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم الفائض التجاري الكوري 4 مليارات و270 مليون دولار، مسجلا بذلك فائضا للشهر الثالث على التوالي.