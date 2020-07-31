إل جي للكيماويات الأولى عالميا من حيث مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية

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تبين أن الشركات الكورية الثلاث لبطاريات السيارات الكهربائية حققت انتعاشا في حجم مبيعاتها رغم تراجع السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية بنسبة أكثر من 20% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "إس إن إي ريسارتش" المتخصصة في أبحاث سوق الطاقة اليوم الاثنين، فقد بلغت الطاقة الكهربائية الإجمالية العالمية المستهلكة لبطاريات السيارات الكهربائية 42.6 غيغاواط خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض قدره 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض استهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية إلى تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الصين والولايات المتحدة نتيجة للركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية الثلاث سجلت زيادة في حجم استهلاك بطارياتها من الطاقة الكهربائية، فيما انخفضت حصة الشركات الصينية واليابانية المتنافسة من إجمالي حجم استهلاك البطاريات العالمية من الطاقة الكهربائية.وقال التقرير إن حصة شركة "إل جي" الكورية بلغت 24.6% خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 82.8% ، محتلة بذلك المركز الأول في العالم بعد أن كانت في المركز الرابع في العام الماضي.واحتلت شركة "سام سونغ إس دي آي" الكورية المركز الرابع بـ6% من حصتها، فيما احتلت شركة "إس كي إنوفيشون" الكورية الأخرى المركز السادس بـ3.9% من حصتها، بعد أن كانت في المركز التاسع العام الماضي.