الرئيس يوجه المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار الناجمة عن الأمطار

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أمر الرئيس "مون جيه إين" المسؤولين الحكوميين باتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى.وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة "يون جيه كوان" في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن الرئيس "مون" أعرب عن قلقه الشديد بشأن سلامة المواطنين، حيث يشكل هطول الأمطار تهديدًا متزايدًا.ووصف الرئيس سلامة المواطنين بأنها الأولوية القصوى للحكومة، وطلب من المسؤولين في الحكومات المركزية والإقليمية بذل قصارى جهدهم لمنع المزيد من الأضرار الناجمة عن الأمطار.كما طُلِب من المسؤولين أن يفرضوا قيودًا شاملة واستباقية على التنقل إلى المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك المناطق المغمورة بالمياه والمعرضة للانهيارات الأرضية.كما حث "مون" عمال الإنقاذ والمسؤولين الميدانيين على توخي الحذر الشديد حتى لا يضحوا بحياتهم في عمليات الإنقاذ.وقد ألغى الرئيس "مون" عطلته الصيفية المقررة لهذا الأسبوع، لمواجهة واحتواء الأضرار الناجمة عن الأمطار.