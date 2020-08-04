وزير التوحيد يتعهد ببذل الجهود لاستئناف الحوار بين الكوريتين

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تعهد وزير التوحيد في سيول "لي إن يونغ" أمس الاثنين بالسعي إلى إحياء الحوار والتعاون مع بيونغ يانغ.وخلال لقاء غداء مع قادة الجماعات المدنية المحلية والمنظمات الثقافية، قال "لي" إن وزارته: "ستبذل جهودًا لا تتزعزع" لاستئناف الحوار والتعاون بين الكوريتين، على الرغم من أن العلاقات بين الكوريتين لا تزال في وضع صعب.وخلال الاجتماع، دعت بعض المجموعات الوزارة إلى تعليق المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لحل المأزق الحالي بين الكوريتين، والتنفيذ الكامل لاتفاقيات مؤتمرات القمة بين الكوريتين.لكن "لي" أعاد تأكيد موقف الوزارة القائل بضرورة إجراء التدريبات المشتركة بشكل مستمر ومرن، لأنها مرتبطة بنقل قيادة العمليات التشغيلية في زمن الحرب (OPCON) من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.كما طالب المشاركون في الاجتماع بإلغاء مجموعة العمل المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي منتدى تم تشكيله لتنسيق القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية. واختلف الوزير مع ذلك قائلًا إن الأمور يجب أن تميز بين ما يجب مناقشته من خلال المجموعة وما لا يجب مناقشته.