تضرر أكثر من ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة في سيول والمناطق الوسطى

Photo : YONHAP News

استمرت الأمطار الغزيرة في منطقة سيول الحضرية والمناطق الوسطى من كوريا الجنوبية لمدة 4 أيام متتالية، مما أدى إلى خسائر متزايدة.ولقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم حتى الآن، بينما لا يزال 14 آخرون مفقودين حتى الساعة السادسة صباحًا، وفقًا لما ذكره المقر المركزي لمكافحة الحوادث والسلامة. وتسببت الأمطار الغزيرة في إغراق 5,751 هكتارًا من الأراضي الزراعية.ولقي 6 أشخاص مصرعهم في انهيارات أرضية في مصنع في "بيونغ تيك"، جنوب سيول، وفي حانة قريبة من جبل في "غابيونغ" شرق العاصمة أمس الاثنين.ولا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين، من بينهم سائق شاحنة بضائع في الستينيات من عمره، حيث جرفت مياه الفيضانات الشديدة سيارته في "جين تشون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشونغ".تضرر ما مجموعه 1,025 شخصًا و629 منزلًا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، من بينهم 555 شخصًا في مقاطعة شمال "تشونغ تشونغ"، و391 شخصًا في مقاطعة "كيونغ كي"، و70 شخصًا في مقاطعة "كانغ وون"، و9 أشخاص في سيول.