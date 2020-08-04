ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للمرة الأولى خلال 3 أشهر

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ارتفع معدل النمو في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% في شهر يوليو، وهو الارتفاع الأول في ثلاثة أشهر.ومن ناحية أخرى ظل النمو في نطاق صفر بالمائة، بسبب تأثير جائحة كورونا، التي تسببت في انخفاض أسعار النفط العالمية.وبالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادة البطيئة في أسعار المواد الغذائية وسياسة التعليم المجاني التي تتبعها الحكومة إلى استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين.وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو 104.86 نقطة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مقارنة بيونيو، وفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء.وقد ظل التضخم يرتفع بأقل من 1% لمدة 12 شهرًا متتاليًا في عام 2019، لكنه ارتفع بأكثر من 1% خلال الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام. لكنه عاد إلى النمو بأقل من 1% في أبريل بسبب تأثير الجائحة، وتراجع بنسبة 0.3% في مايو، وظل ثابتًا في يونيو.